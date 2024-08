Einsatz am Dienstagmorgen Nebelanlage in Wassenberger Sparkasse löst aus

Einige dürften am frühen Dienstagmorgen wohl bereits wieder an eine Automatensprengung gedacht haben: In der Wassenberger Oberstadt ist es gegen 7 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen, nachdem die Vernebelungsanlage des neuen Geldautomaten-Baus der Sparkasse an der Gladbacher Straße ausgelöst hatte. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm, möglicherweise sorgte ein technischer Fehler für die Vernebelung.