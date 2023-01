Gespielt wird in Tüschenbroich Myhler Skatmeisterschaft beginnt

Bereits am Mittwoch, 25. Januar, startet die Myhler Skatmeisterschaft, und zwar pünktlich um 19 Uhr in der Gaststätte Jakobshof in Wegberg-Tüschenbroich, In Tüschenbroich. Hier werden übrigens auch alle weiteren Spieltage der bekannten Serie ausgespielt werden. Interessierte Skatspielerinnen und Skatspieler sollten sich daher diese Termine genau notieren: Das zweite Turnier dieser Serie wird am Donnerstag, 23. Februar, ausgespielt, das dritte dann am Mittwoch, 29. März. Die weiteren Spieltage finden dann am 26. April, 31. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 30. August, 27. September, 25. Oktober und am 29. November. Das so genannte Meisterehrungsturnier ist am Jahresende für den 20. Dezember vorgesehen im neuen Jahresterminplaner des Skatclubs 1979 Myhl.