Kindertagesstätte feiert Fest Myhler Rosengarten „blüht“ seit 20 Jahren

Eberl, der auch die Kita „Apfelbaum“ in der Oberstadt vor rund drei Jahrzehnten mit anregte, erinnerte sich an die Entstehungsgeschichte des „Rosengartens“: „Bereits 1997 fanden erste Gespräche und Überlegungen statt, die am 1. Juni 2004 dank reichlich persönlichem Einsatz und Engagement des Trägers unter Leitung von Hermann Zohren, der zukünftigen Eltern und dem künftigen Personal in einer Eröffnungsfeier endeten. Im Laufe der Zeit wurde die Nachfrage nach Kindergartenplätzen immer größer. Und so entstand die Idee, auch die restlichen oberen Räume zu nutzen.“ Leiterin der Kita in den ersten zehn Jahren war Eberls Ehefrau Irmgard.