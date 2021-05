Brieffreundschaft zwischen Schülern und Senioren in Wassenberg : Myhler Hoffnungsbriefe: Freude über Antworten

Doris Wingertszahn, die kommissarische Leiterin der Myhler Grundschule, und die Schüler freuen sich über die Antworten der Senioren. Foto: Saskia Lang/Grundschule Myhl

Wassenberg Ostern hatten die Schüler der Grundschule in Myhl Briefe an die Senioren des Johanniterstifts in Wassenberg geschrieben. Viele Senioren haben den jungen Leuten geantwortet.