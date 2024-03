Im Meinweggebiet Myhler Grundschüler pflanzen Bäume gegen Klimawandel

Auf deutscher Seite haben sich die vierten Klassen der Katholischen Grundschule Myhl mit den Lehrerinnen Dagmar Blaeser-Welters, Stefanie Hensen und Kerstin Dahlmanns auf den Pflanztag mit dem Baumbuch vorbereitet. Gleiches ist auch an der Basisschool de Berensprong geschehen. Die Baumbücher sind für den Baumpflanztag entwickelt worden und werden von den Organisatoren kostenfrei zur Verfügung gestellt. In dem Buch steht Wissenswertes über die Geschichte des Meinwegs, den Aufbau und die Bedeutung von Wald sowie das Pflanzen von Bäumen. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Grenzregion und die Begegnung am Pflanztag soll ein besseres Verständnis füreinander entwickelt werden. Gleichzeitig wird ein Beitrag für den Erhalt der Natur geleistet.