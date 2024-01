Baumaßnahme bald abgeschlossen Myhl wird an Sankt-Johannes-Straße noch schöner

Noch ist die Baustelle gut sichtbar. Gut sichtbar ist allerdings auch schon, was sich in letzter Zeit alles getan an: In Myhl an der Sankt-Johannes-Straße – und hier vor allem im Bereich des Pfarrjugendheims, das gegenüber der Kirche Sankt Johannes Baptist liegt – hat sich in Sachen Dorfverschönerungsmaßnahme eine Menge getan. Daher, so sagt es Bürgermeister Marcel Maurer, könne man etwa Ende Februar und Anfang März mit der Fertigstellung der Arbeiten rechnen.