Spielplätze in Wassenberg Myhl bekommt einen inklusiven Spielplatz

„Ich freue mich, dass das Beteiligungsverfahren so erfolgreich war. Das ist lobenswert, darum werden wir zustimmen“, begann Paul Mank aus der Grünen-Fraktion, die damals das Thema generell angeregt hatte, die Spielplätze zu überarbeiten, die Debatte. Für die CDU-Fraktion dankte Hermann-Josef Jütten: „Wir können nun die Grundlage zum Ausschreibungsverfahren schaffen und voraussichtlich mit der Umsetzung und dem Bau der beiden Spielplätze in Myhl und Birgelen im Jahr 2024 beginnen. Die Spielplätze Kirchenbusch in Wassenberg, Marienstraße in Ophoven und Feierabendstraße in Wassenberg folgen in der November-Sitzung, sodass wir feststellen können, dass die von unserer Fraktion geforderte Prioritätenlise im Maßnahmenkatalog II schon im Jahr 2023 erfolgreich abgearbeitet wurde. Ich denke, unsere Kinder werden es uns danken.“