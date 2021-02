Aktiv in Birgelen : Musikverein stemmt Vereinsarbeit in Coronakrise

Musikverein stemmt Vereinsarbeit in Coronakrise

Aktiv in Birgelen

So sah im vergangenen Jahr die öffentliche Probe des Musikvereins Eintracht Birgelen auf dem Gelände des Froschkönigs in Wassenberg aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Birgelen Seit einem Jahr muss auch der Musikverein Birgelen umdenken. Die Aktiven berichten dennoch von ihren Plänen für die weitere Zukunft.

Musikverein in der Corona-Krise – geht das? Auch Vereine sind von der aktuellen Corona-Pandemie hart getroffen. Das muss auch der Musikverein Eintracht Birgelen feststellen, dem seit März 2020 alle Auftritte weggefallen sind. Dennoch werden begeisterte Nachwuchsmusiker immer gesucht, teilt der Verein mit.

Seit einem Jahr ist der Probenbetrieb eingestellt, viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Aber auch, wenn das gemeinsame Musizieren und die persönlichen Kontakte zu- und miteinander fehlen, halten die Musikerinnen und Musiker durch und zeigen, dass Vereinsarbeit auch während einer derartigen Krise aktiv gelebt werden kann. Sowohl ein Open-Air-Konzert in Form einer öffentlichen Probe am alten Schwimmbadgelände in Wassenberg, als auch ein Tagesausflugmit dem Fahrrad und Kanufahren waren im vergangenen Sommer mit Abstand glücklicherweise möglich.