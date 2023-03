Sascha Dücker zu Gast in Wassenberg Musikalisch recycelt mit „Alles nur geklaut“

Der Opernsänger, Musikproduzent und Erkelenzer Kulturmanager Sascha Dücker war mit „Alles nur geklaut“ in Wassenberg. Er präsentierte ein etwas anderes Hutkonzert und unterhielt sein Publikum zwar auch mit Gesang und musikalischen Amuse-Gueules am Flügel, vor allem klärte er über Musiktheorie und Musikgeschichte auf, um zu beweisen, dass sich die Musik in unserem Kulturkreis in den letzten 400 Jahren praktisch nicht verändert habe.