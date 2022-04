Musikalische Lesung in der Wassenberger Kreuzkirche : Buchpremiere mit Titus Reinmuth

Titus Reinmuth hat in „Mit dir wird es leichter“ ein persönliches Werk verfasst. Foto: Reinmuth

Wassenberg Der frühere Wassenberger Pfarrer stellt in der Kreuzkirche eine ganz besondere Geschichte vor. Mit dabei ist auch die bekannte Band Kreuzweise.

Die Bücherkiste lädt zu einer Buchpremiere des Werks „Mit dir wird es leichter“ von Titus Reinmuth am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, Kreuzkirche, ein. Druckfrisch im adeo-Verlag erschienen ist der erste Roman von Titus Reinmuth, Rundfunkpfarrer aus Wassenberg. Zu dieser musikalischen Lesung spielt auch die Band Kreuzweise.

Im Buch verarbeitet Reinmuth sehr authentisch seine eigene Geschichte: Tim ist Mitte 50, glücklich verheiratet, stolzer Vater. Ein sicherer Job, ein Einfamilienhaus auf dem Land, Theater-Abo, Geburtstagsessen, Grillpartys. Es könnte immer so weiter gehen. Doch plötzlich ist sie da – die Diagnose Krebs. Auf einmal schaut Tim anders auf sein Leben als bisher. Seine alte Freundin Sarah ist freischaffende Künstlerin, Autorin und Trauerrednerin, denn von irgendwas muss man ja leben. Sie ist alleinerziehend und lebt mit ihrer Tochter in Hamburg. Hangelt sich von einem Auftrag zum nächsten. Sie hat eine älter werdende Mutter, einen nervenden Ex und wenig Zeit. Tim und Sarah kennen sich seit dem Kindergarten. Und sie teilen alles aus ihrem Leben per Messenger-Nachrichten. Das Schöne, den Alltag, die großen Fragen. Die Krankheit, die Liebe, die Trauer, das Glück – sich selbst. Im Miteinander entdecken sie neu, woran sie glauben und was sie zum Leben brauchen.

So ist ein fesselnder Dialog im Stil von Daniel Glattauer („Gut gegen Nordwind“) entstanden. Er umspannt ein ganzes Jahr. Am Ende geht es nicht nur um die Krankheit, sondern mehr noch um die große Kraft der Freundschaft.

Titus Reinmuth war bis 2012 Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Wassenberg und ist heute stellvertretender evangelischer Rundfunkbeauftragter beim WDR. Mit seiner Familie lebt er nach wie vor in Birgelen. Als Redakteur betreut er unterschiedliche Radioformate der Evangelischen Kirche und ist auch selbst immer wieder „on air“, vor allem auf WDR 2 und WDR 5 sowie im Deutschlandfunk. Viele Kurzbeiträge fürs Radio hat er 2019 ebenfalls im adeo-Verlag zum Nachlesen veröffentlicht („Im schlimmsten Fall geht alles gut“). Der Autor schreibt auch Songtexte für seine Band „Kreuzweise“, die ihn in kleiner Besetzung bei musikalischen Lesungen begleitet.

Die musikalische Lesung in Wassenberg ist eine Buchpremiere. Am 27. Mai treten Kreuzweise und Titus Reinmuth mit ihrem neuen Programm auf dem Katholikentag in Stuttgart auf, am 1. Oktober ist der Autor zu den Recklinghäuser Literaturtagen eingeladen. Weitere Termine sind in Planung. Die Bücherkiste, die seit einigen Jahren im Leo-Küppers-Haus Leseangebote macht, freut sich über ein interessiertes Publikum. Ein kleines Buffet zur Stärkung zwischendurch kann – gegen Spende – genutzt werden. Es wird zum eigenen Schutz empfohlen, in der Kirche eine Maske zu tragen, es sei denn, man hat einen Sitzplatz eingenommen. Um Anmeldung unter irmgard@stieding.com oder Telefon 02432 3504 wird gebeten. Der Eintritt kostet acht Euro.

(RP)