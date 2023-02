Auf Initiative des Quartettvereins Myhl Großer Spaß auf der Burg bei Musik und Gesang

In den drei Abschnitten des Konzertabends ging es vor allem um die bekannten klassischen Karnevalslieder wie „Mir losse d‘r Dom in Kölle“ von den Bläck Fööss oder „Esch ben eene Räuber“ von den Höhnern. Der Saal nahm dieses Konzept von Georg Wimmers und seiner Band begeistert auf und sang mit lauter Stimme und voller Kehle die zeitlosen Hits des rheinischen Karnevals mit. Wer nicht so textsicher war, konnte die Strophen von der Leinwand ablesen. Zu den einzelnen Liedern wurde ausführlich geschunkelt und im Takt mitgeklatscht. Der Burgsaal war voller bester Karnevalsstimmung.