“Wasseberjer Platt“ Lautsprecher-Box kapituliert vor dem „Urschrei“

Einmal jährlich, wenn nicht gerade Lockdowns alle Schotten dicht machen, öffnet sich in Wassenberg ein Popup-Vergnügungspark: Gut 200 Menschen finden dann im großen Saal der Burg Vergnügen an der heimischen Mundart, dem „Wasseberjer Plattdütsch“, das dann in Wort und Musik von Rednern und Sängern zelebriert wird. Das 26. Mal war es am Dienstagabend der „Plattdütschoavend“, der zum zweiten Mal vom Myhler Männerchor Quartettverein perfekt-vergnüglich organisiert war, die vorherigen 24 Ausführungen waren vom Heimatverein Wassenberg angeboten worden.