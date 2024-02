Aus dem Wassenberger Stadtrat Müllberg soll verschwinden

Das Grundstück präsentiert sich verlassen und unbewohnt am Straßenrand. Wer aus der Oberstadt Wassenbergs in Richtung Wildenrath auf der Straße Am Stern unterwegs ist, wird auf der rechten Seite an der Hausnummer 64 auf einen unansehnlichen Müllberg aufmerksam. Mit diesem hatte sich die Fraktion Krethi & Plethi beschäftigt und einen Antrag vorgelegt, in dem es darum geht, das Grundstück im Rahmen einer so genannter Ersatzvornahme räumen zu lassen.