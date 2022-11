Mühlenverein Birgelen Birgelener bewahren ein Stück Heimat

Die beiden Enten im Mühlenweiher schauen sich die Szenerie aus sicherer Entfernung an. Sie scheinen zu beobachten, was dort gerade so alles passiert. Und das ist eine Menge. Die Mitglieder des Mühlenvereins nämlich bündeln an diesem Tag – und nicht nur an diesem – die Kräfte. Das Gelände rund um Mühlenplatz und Weiher wird dieses Mal angepackt. Unter anderem eine große Pflanzaktion steht auf dem Plan.