Mittelaltermarkt Wassenberg mit neuem Konzept : Elfenhaar und Odins Popel am Burgberg

Der Mittelaltermarkt am Burgberg in Wassenberg war eine farbenfrohe und unterhaltsame Reise in längst vergangene Zeiten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Nach dem Auslaufen der Vorgängerveranstaltung und einer einjährigen Pause kehrte der Mittelaltermarkt mit einem neuen familienfreundlichen Konzept zurück auf das Gelände rund um den alten Bergfried.

Umringt von Marktleuten, edlen Rittern und Gauklern, machten zahlreiche Besucher in Wassenberg am Wochenende eine Zeitreise gut 500 Jahre zurück in die Geschichte. Rund um das Areal um den alten Bergfried herum bis zum Gondelweiher hatten Spielleute, Händler, Handwerker und ganze Heerlager ihre Zelte aufgeschlagen. Mit Fellen ausgelegt und mittelalterlichen Gerätschaften bestückt, wurde das Leben von Wikingern und Rittern aus verschiedenen Zeiten und Ländern anschaulich dargestellt. Das Gelände selbst zwischen den alten Stadtmauern erinnert an vergangene Zeiten und bot so die richtige Kulisse für den Markt. Zahlreiche Schaulustige ließen sich von der faszinierenden Atmosphäre und der Leidenschaft der Aussteller in den Bann ziehen.