Konzert : Mitreißendes Gospelkonzert mit den Joyful Voices

Aus über 80 Stimmen setzt sich der Gospelchor „Joyful Voices“ unter der Leitung von Volker Mertens zusammen, der in Wassenberg mit der Soul-Sängerin Lisette Whitter („Voice of Germany“) auftrat. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Der Gospelchor „Joyful Voices“ aus Niederkrüchten präsentiert modernen Gospel mit der bekannten Solistin Lisette Whitter.

„Gospel ist Lebensfreude, ist Vertrauen und ist Gemeinschaft“, begrüßte Volker Mertens, Chorleiter des Gospelchores „Joyful Voices“ aus Niederkrüchten, das Publikum. Der Chor präsentierte am Sonntagabend sein neues Programm „Gospel-Highlights & Sister Act“ in der Propsteikirche St. Georg in Wassenberg. Obgleich Konzertreisen den Chor schon ins europäische Ausland führten, feierten sie nun Premiere bei ihrem ersten Konzert im Kreis Heinsberg.

Bis auf den letzten Platz war die Kirche gefüllt als die „Joyful Voices“ mit „If I be lifted up“ starteten. Mit „4 Psalms for a new Time“ (Psalmen für eine neue Zeit) folgten alte Texte in einem neuen Gewand. Ruhige, aber doch kraftvolle Klänge stimmten die Sänger mit „Glorius Savior“ (Solistin Iris Lamvers) und „Amazing“ (Solistin Andrea Kohlen) an. Danach wurde es mit „Great God, Great Praise“ und „This man from Galilee“ (Solistin Nicola Guillou) wieder schneller.

„Singen sie mit und klatschen oder schnipsen sie mit – denn das ist unser schönster Applaus“, das ließ sich das Publikum nicht zweimal sagen: So gab es erste Standing Ovations bei „Feel the joy“, das Solistin Manuela Matussek mit ihrer tiefen und kraftvollen Stimme intonierte, unterstützt durch die kräftigen Percussion-Klänge von Marcus Ströckens. Stimmungsvoll wurde es mit „Press On“, während „Hosanna!“, gesungen von Solist Ingo Reimann, wieder zum Mitklatschen einlud.

Die Musik und die Melodien aus den Anfang der 1990er Jahre erschienen „Sister Act“-Filmen begeisterten Volker Mertens und waren Anstoß für die Gründung seines eigenen Gospelchores im Jahr 1996. Bestand der Chor zu Beginn aus rund 25 singfreudigen Niederkrüchtenern, ist er schnell gewachsen und umfasst heute 100 Mitglieder, von denen um die 85 aktiv sind.

Anlass genug, um die Filmmusik nun im Jahresprogramm aufzugreifen. Schnell wurden die bunten Schals gegen weiße Tücher getauscht, und schon starteten die Sänger mit „Hail Holy Queen“ und „I will follow him“ mit zwei reinen Chorstücken. Hiernach erhielten sie Unterstützung durch Solistin Lisette Whitter, bekannt aus der Fernsehshow „The Voice of Germany“. In der Rolle der Mary Clarence sang sie „His eye is on the sparrow”, „Ain’t no mountain high enough”, „My God” und „Joyful Joyful!”. Bei „Shout!” zog es das Publikum erneut von den Stühlen. Zum Abschluss erklang unter großem Beifall „Oh Happy Day“. Dieser wollte nicht abebben, bis mit den bekannten Gospel „Amen“ und „Freedom is coming“ noch zwei Zugaben erfolgten.