Mitmachaktion und Konzert In Myhl und Birgelen wird es musikalisch

Um einen „Strauß Melodien“ geht es beim Musikverein Eintracht Birgelen am Samstag, 28. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven. „Et kütt wie et kütt und hört, was wir draus machen“, sagen die Birgelener Musikerinnen und Musiker. „Eine besondere Herausforderung für den Musikrat war es, dem Konzertabend einen Namen für sein Motto zu geben, da das Programm in diesem Jahr bunt gemischt ist. Für jeden Musikgeschmack gibt es einen Leckerbissen. Unter anderem präsentiert der Musikverein ,Hänsel und Gretel‘ von Engelbert Humperndinck, ,Klezmer classics‘ von Johan de Meij, ,Symphonic Highlights from Frozen‘ aus dem beliebten Film und Musical ,Die Eiskönigin’ und ,Total Toto‘, einem Medley aus den Tophits der kalifornischen Popgruppe Toto aus den 1980er Jahren, um nur einige der Stücke aus dem Programm zu nennen“, sagt der Vorstand.