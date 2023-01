Engagement aus Wassenberg Wie die KAB mit einer Krippe 1800 Euro Spenden gesammelt hat

Nun hat die KAB das gesammelte Geld gezählt. Insgesamt 1800 Euro hat die KAB Wassenberg/Myhl nun überweisen können, „das Geld wurden bereits auf das Konto der Stiftung ‚Christen in Not‘ überwiesen. Stifter ist der Bischof der koptisch-orthodoxen Kirche Anba Damian mit Sitz in Höxter. Treuhänder der Stiftung ist Professor Wolfgang Boochs, der Ehemann einer unserer Opernsängerinnen, Radmila Boochs“, erläuterte Tetzlaff. Er sagte weiter: „Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurde der Stiftungszweck, so erklärte es Professor Boochs, auf die Unterstützung von Flüchtlingen und Waisenkindern erweitert. Das Geld wird über die Stiftung an die Griechisch-Katholische Kirchengemeinde in Mukachevo nahe der ungarischen Grenze geschickt. Dort wird es von einem Priester der griechisch-orthodoxen Kirche an die Waisenkinder verteilt. Mukachevo ist übrigens der Heimatort unserer Opernsängerin Radmila Boochs.