Benefizkonzert in Wassenberg Mit gefühlvollem Gesang Schatzsucher unterstützen

Nämlich jene Kinder und Jugendliche, die in Trauer leben. Der Regenbogen-Hospizdienst bietet für diese Kinder das Hilfsangebot Schatzsucher an, bei dem sie während ihres Trauerprozesses in Gruppen mit Gleichaltrigen und qualifizierten, überwiegend ehrenamtlichen, Jugendtrauerbegleitenden unterstützt werden. Für ein Benefizkonzert für die Schatzsucher versammelten sich am Samstag zahlreiche Menschen in der Kreuzkirche in Wassenberg.