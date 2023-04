Neu in der Pfarrei St. Marien Wassenberg Mit Alive Kirche in die Zukunft führen

Unterdessen sitzt Propst Thomas Wieners beim Gespräch mit am Tisch. Er will sich bewusst im Hintergrund halten. Das hat auch einen bestimmten Grund. Oder besser gesagt: Das hat sogar mehrere Gründe. Zum einen kann er als Priester eine derart große Gemeinde gar nicht alleine managen beziehungsweise sonntags nicht zeitgleich in jeder Kirche die Heilige Messe zelebrieren. Er macht auf einen weiteren Punkt aufmerksam, zusammen mit Jasmin Dahm spricht er dabei von der sogenannten Priesterzentriertheit. „Der Gläubige“, so erklärt es Wieners, „sieht im Priester die Bestätigung, dass alles richtig ist, was er im Bereich der Kirche macht.“ Wieners sieht in dem Weg, den Jasmin Dahm mit ihrem Team eingeschlagen hat, einen sehr guten Weg, die Kirche erfolgreich in die Zukunft zu führen, und zwar ohne den Priester als Andockpunkt zu verlieren. „Ich lerne gerne. Und somit weiß ich, dass das, was Alive bietet, in sich sehr sinnvoll ist“, äußert sich Wieners überzeugt. „Priester und Gemeinde müssen lernen, dass es nur geht, wenn der persönliche Glaube gestärkt wird.“ Wieners bezeichnet den Heiligen Geist als Glaubenskraft des Einzelnen, die aber unterbelichtet ist, weil sich alles auf den Priester konzentriert.“