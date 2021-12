Missio-Truck zu Gast an Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg : Ausnahmesituation Flucht nachempfinden

Wassenberg Zur Aufklärung ihrer Schülerinnen und Schüler über die Flüchtlingsthematik hat die Betty-Reis-Gesamtschule erneut den missio-Truck eingeladen.

Im Truck werden anhand von QR-Codes, Videos und interaktiven Stationen eine Flucht simuliert, um die Besucherinnen und Besucher für diese Ausnahmesituation zu sensibilisieren. Zu Beginn des Rundgangs suchten sich die Wassenberger Schülerinnen und Schüler Avatare aus – Männer und Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Berufsgruppen, darunter die 16-jährige Schülerin Sara oder der 28-jährige Taxibusfahrer Christian. Sie alle machen dieselbe schreckliche Erfahrung, als eine der Milizen ihr Dorf überfällt. Nun mussten die Schüler im Namen ihrer Avatare Entscheidungen treffen: Welches Gepäck nehme ich auf die Schnelle mit, was lasse ich zurück? In den Städten, in die sie geflüchtet sind, finden sie teils keine vernünftige Arbeit, kommen zwar notdürftig beispielsweise bei Verwandten unter, sind als Fremde in der Stadt aber nicht willkommen. In der Rolle der Flüchtlinge mussten die Schüler nun zwischen Krankheitsausbrüchen, Gesprächen mit Sozialarbeitern und der Suche nach einem Job navigieren, der ihren Qualifikationen entspricht und sie nicht unterfordert. Gepaart mit Schlaflosigkeit, Trauma, Ungewissheit und dem Vermissen der eigenen Familie zeichnet die Ausstellung ein verzweifeltes Bild. Dabei tut auch die Gestaltung ihr übriges, um die beklemmende Lage zu verdeutlichen: Durch den begrenzten Platz im Truck sind die einzelnen Ausstellungsräume genauso beengt wie die Zimmer und Unterkünfte, in denen die Schüler in ihren Rollen leben müssen. Am Ende des Rundgangs werden mit Videos die Geschichten von vier in Deutschland lebenden Flüchtlingen erzählt, zudem zeigt die Ausstellung auf, welche Probleme in der globalen Flüchtlingspolitik künftig eine Rolle spielen werden. So werde erwartet, dass Fluchtgründe wie Klimawandel, Krieg oder Hunger in Zukunft weiter zunehmen.