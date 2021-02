Mit Kunstrasenplatz : Mehrgenerationensportanlage in Wassenberg geplant

Wassenberg Eine Mehrgenerationensportanlage soll im Wassenberger Ortsteil Effeld entstehen. Von einem „mangelhaften, technischen Zustand“ der bisherigen und bestehenden Sportanlage ist nun die Rede, so dass an Ort und Stelle etwas Neues geschaffen werden soll.

Wie es heißt, erfüllt die bestehende Sportanlage nicht die Ansprüche an eine weitgehend erforderliche, witterungsunabhängige Nutzung, erklärt die Wassenberger Stadtverwaltung. Das bisherige Naturrasenspielfeld soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Dazu merkte Stadtverordnete Irmgard Stieding (Bündnis 90/Die Grünen) an, dass sie sich grundsätzlich über eine Aufwertung des Platzes in Effeld freue, jedoch betonte sie ihre Sorge darüber, ob es ein Kunstrasenplatz sein müsse, denn sie sprach das Thema Kunstrasen im Zusammenhang mit Umweltaspekten an, denn Kunstrasen, so Irmgard Stieding, hänge mit Mikroplastik zusammen.