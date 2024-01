Kaffeemänn lüften das große Geheimnis Mattes I. und Ann-Katrin regieren jetzt in Effeld

Die Antrittsrede des neuen närrischen Regenten hatte es schon mal in sich: In einem der elf Paragrafen erklärte er seine Kameraden der Löschgruppe zu Karnevalszugbegleitern. Er richtete sich mit dem dritten Paragrafen seiner Rede an seine Löschgruppe: „Da ich bei der Freiwilligen Feuerwehr ja auch seit 13 Jahren das Zepter schwinge, ordne ich nun an, dass meine Löschgruppe den Karnevalszug in Effeld angemessen begleitet und absichert.“ Seinen Freundeskreis macht Mattes I. zu Stimmungsgaranten für jede anstehende Sitzung und die Dreamboys zu Nummerngirls, die zwischen den Auftritten für gute Stimmung sorgen sollen.