Unicef-Kinderrechtsschule in Orsbeck Wo Kinder zu Bestimmern werden

Wie viel sich seitdem in der Orsbecker Grundschule geändert hat, zeigte ein Blick auf die neuen Aktivitäten, die im Rahmen des Programms eingeführt wurden: In einigen Klassen gibt es bereits einen Klassenrat, der durch das Kinderparlament ergänzt wird, das Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel die Verteilung der Pausenzeiten. Außerdem haben die Kinder am Unicef-Tag „Wir reden mit!“ teilgenommen, an dem Bürgermeister Marcel Maurer in der Kinderkonferenz zu Gast war, um mit den Kindern zu diskutieren und sich ein Bild davon zu machen, was sich seit Projektstart schon geändert hat. Maurer betonte im Festakt wie stolz er sei, dass die Orsbecker Grundschule eine von nur wenigen Grundschulen in NRW sei, die an dem Unicef-Programm teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wassenberg und dem Kreisjugendamt, dessen Leiter Frank Martin sich die Festivitäten auch nicht entgehen lassen wollte, habe, so Dahm, sehr gut funktioniert.