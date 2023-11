Advent in Wassenberg Martinsmarkt in Orsbeck mit Friedenszeichen

War der Geflügelverein „Edle Zucht Hückelhoven“ bereits im Vorjahr mit lebendem und lebendigem Getier da, war erstmals eine Künstlerin aus Hagen am Ruhrgebiet, Gudrun Viehmann-Gantevoort, mit Werken in der „Alten Post“ unter den Ausstellenden. Sie brauchte allerdings kein Navi für die Anreise, schließlich stammt sie aus dem Ort mit der uralten Kirche. Sie zeigte ihre Werke, die mit ihrer speziellen Intention geschaffen worden sind, der Neuro-Graphik, die sich gern farbig zeigt. Netzartige, an menschliche Gehirne mit Nervensträngen erinnernde Gedanken können bei dieser Kunst nachvollzogen werden. Die Lehrerin und Kunsttherapeutin greift mit der Neuro-Graphik eine hier noch recht unbekannte Kunst-Varietät auf, die aus Russland in den Westen gekommen ist. Kontrastreich dazu die Landschafts- und Szene-Malerei des verstorbenen Imkers und Malers Hubert Plücken aus Arsbeck, der „seine“ Umgebung, die Natur und die Menschen in farbigen Ölbildern festgehalten hat.