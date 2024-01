Erfolg für Jenny Peggen und Tänzerinnen Mariechen-Marathon begeistert auch in Japan

„Das macht Spaß zu erleben, wie hier alle die Mariechen feiern“, freut sich Jenny, daher hätte das Motto in diesem Jahr nicht treffender sein können: „,Nur zusamme sin mer Fastelovend’ – dieser Song der Kölner Band Domstürmer spricht uns allen so sehr aus dem Herzen und trifft genau das, was wir hier leben“, so Jenny. Zum großen Finale konnte sie sogar das Original aus Köln live in der Halle begrüßen: „Das ist einfach großartig, als ich Sänger Micky Nauber von der Idee erzählt hat, hat er wirklich keine Sekunde gezögert und gesagt, wir sind dabei.“ Ehrenamtlich düsten die Domstürmer zum Aufnahmetag: Bandleader Micky Nauber haderte ein wenig mit der Entfernung: „Das ist aber echt weit weg von Köln hier“, „stürmte“ dann aber bester Laune mit zwei Bandkollegen zum Abschluss die Bühne und sorgte mit dem aktuellen Sessionshit „Mir sin all do“, dem Kultsong „Meine Liebe, Meine Stadt, Mein Verein“ und natürlich „Nur zusamme“ für echtes Gänsehaut-Feeling: „Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt“, zeigten sich die Kölner Gäste beeindruckt, „uns war es eine Riesenfreude hier zu singen“.