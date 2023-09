Novum in Wassenberg Manfred Winkens wird zum Ehrenbürgermeister ernannt

Zum Vergleich: Der vor knapp einem Jahr verstorbene Alt-Bürgermeister der Stadt Erkelenz, Peter Jansen, war bis 2020 ebenfalls 16 Jahre im Amt, stand wie Winkens ebenfalls nicht mehr zu Wahl. Was beide aber nun unterscheidet: Jansen erhielt die Ehrenbürgermeisterwürde bereits 2021. Nun soll auch die Leistung von Manfred Winkens gewürdigt werden – der Rat der Stadt Wassenberg brachte den entsprechenden Antrag auf den Weg. Man muss aber auch wissen: In Wassenberg gibt es bislang keinen Ehrenbürgermeister, in Erkelenz dagegen mehrere.