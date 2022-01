Statt Karneval in Wassenberg : Malwettbewerb für Kita-Kinder und Grundschüler

Wassenberg Was sind die Lieblingskarnevalskostüme von Kindern? Das will die Stadt Wassenberg wissen und ruft zum Wettbewerb auf. Einsendeschluss ist der 16. Februar.

Auch in diesem Jahr ist an Karneval nichts los, karnevalistische Veranstaltungen fallen bekanntermaßen mal wieder aus. „Gerade für die kleinsten Närrinnen und Narren ist dies sehr schade, freuen sie sich doch immer auf den Karnevalszug, vor allem wegen der Kamelle“, heißt es im Wassenberger Rathaus. Aus diesem Grund hat sich die Stadt Wassenberg eine besondere Aktion ausgedacht: Alle Kindergarten- und Grundschulkinder aus dem Stadtgebiet sind aufgerufen, sich selbst in ihrem Lieblingskostüm zu malen.

Prämiert werden jeweils drei Bilder in den folgenden Gruppen: Kindergarten, Grundschule/1. und 2. Schuljahr, Grundschule/3. und 4. Schuljahr. Und das sind die Regeln: Das Bild muss auf ein Din-A4-Blatt gemalt werden, auf der Rückseite müssen der Name der jungen Künstlerin/des jungen Künstlers, Gruppe und Kindergarten bzw. Klasse und Schule sowie ganz besonders das Einverständnis der Eltern mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb angegeben sein. Wenn die Kunstwerke dann fertig sind, freut sich die Stadt Wassenberg auf die Einsendungen. Die Bilder können per Post an diese Adresse geschickt werden: Stadtverwaltung Wassenberg, Fachbereich 1, Roermonder Straße 25-27, 41849 Wassenberg. Es ist auch möglich, die Bilder im Rathaus persönlich abzugeben.