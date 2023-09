Ausstellung zum Wassenberger Jubiläum Maler und ihre Ansichten einer Stadt

Oliver Hermanns begrüßte als stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Heimatvereins Wassenberg zur Eröffnung der Schau am vergangenenen Sonntagmorgen etwa drei Dutzend Interessenten, erinnerte in seiner Ansprache an den Beginn der Industrialisierung der heimischen Region vor gut mehr als 100 Jahren, an die damalige Gründung der Heimatfreunde-Gemeinschaft und die gleichzeitige Entdeckung der idyllischen Landschaft mit Zentrum Wassenberg als schier unerschöpfliche Quelle für Motive durch Künstlerinnen und Künstler. Oliver Hermanns betonte in der Begrüßungsrede, dass diese Ausstellung im Leo-Küppers-Haus eine sinnvolle Ergänzung und eben keine Doppel- oder gar Konkurrenz-Schau zu der im altehrwürdigen Bergfried am vergangenen Sonntag durch Sepp Becker, Ehrenbürger der Stadt Wassenberg, eröffneten ist, bei der es sich um die Präsentation vor allem von Dokumenten zum 750-jährigen Stadtjubiläum handelt, das 2023 solide gefeiert wird.