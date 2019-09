Gedichte in der Wassenberger Galerie Noack : Vom Wunsch, die Zeit zurückzudrehen zu können

Wassenberg Die Poetry-Slammerin Valerie Schippers (16) trat in der Galerie Noack auf. Beim „Lyrischen Zusammenspiel“ waren auch weitere Mitwirkende zu Gast, die mit verschiedenen Texten den Sommer verabschiedeten.

Zum „Lyrischen Zusammenspiel“ in der Galerie Noack hatte die 16-jährige Schülerin, die das Hückelhovener Gymnasium besucht und später Musik und Medizin studieren möchte, nicht nur Papa Josef Schippers mitgebracht, sondern auch den Text, in dem die junge Poetry-Slammerin ihre Gedanken und Gefühle verarbeitet hat. Als Valerie, die mit ihrer Familie in Doveren lebt, bei der Veranstaltung „Kunstlabor“ in Hohenbusch auftrat, fiel sie dem Wassenberger Galeristen Klaus Noack auf. Er sprach sie an, bat sie, beim Lyrik-Abend an der Roermonder Straße mitzumachen. Mit zahlreichen Gedichten, vorgetragen von fünf Mitwirkenden, wurde der Sommer in der Galerie Noack verabschiedet. Annett Manzel, die Ehefrau des Galeristen, Renate Resch, Gabriele Klein, Günter Rixen sowie Klaus Noack selbst, der auch durch das rund zweistündige Programm führte, trugen die Gedichte vor, die sie ausgewählt hatten. Sommerliche Lyrik und Poetry-Slam im zweiten Teil kamen gut an beim Publikum in der voll besetzten Galerie.