Besondere Situation für Löschgruppe Ophoven Ein Alarmweg in der Scheune

Nebenan liegt das Schild, das sie im Mai 2021 von der Außenwand ihres alten Gerätehauses abgeschraubt hatten. Das wasserführende Tragkraftspritzenfahrzeug und der Schlauchwagen stehen eng hintereinander, direkt daneben „ist unser Alarmweg“, merken Stefan Woltery, Löschgruppenführer der Löschgruppe Ophoven der Wassenberger Feuerwehr, und sein Stellvertreter Michael Driller an. Die beiden erfahrenen und langjährigen Feuerwehrleute sagen das, als sie in einer Scheune stehen. Nur ein paar Schritte von dem alten Schild und den beiden Einsatzfahrzeugen entfernt steht schließlich der Container, in dem das Nötigste untergebracht ist, in der Hauptsache die Einsatzkleidung der Wehrleute und ein gut gefüllter Kühlschrank, der in eigentlich keinem Gerätehaus einer Feuerwehr fehlt. Die typische Szenerie eines Gerätehauses unterstreichen Fotos, die die Wand in der Scheune zieren. Unterm Strich: All’ das ist einfach nur zweckmäßig.