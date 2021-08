Löschgruppe Effeld bekommt neue Fahrzeuge : „Wir freuen uns auf ein Dorffest und dass wir uns sehen“

Effeld Die Löschgruppe Effeld kündigt es an: Am 3. Oktober soll gefeiert werden. Im Mittelpunkt steht die offizielle Übergabe von zwei neuen Einsatzfahrzeugen.

Am Ortseingang in Effeld steht die Figur eines Feuerwehrmannes bereit. Er hält ein Schild in der Hand, das auf den 3. Oktober hinweist: Nur noch sechs Wochen, ehe in Effeld wieder in Präsenz gefeiert wird. Die Gastgeber: die Wehrleute der Löschgruppe Effeld der Feuerwehr der Stadt Wassenberg. An diesem Tag hat die Einheit viel vor, wie der Löschgruppenführer, Brandinspektor Matthias Jennissen, erklärt.