Debatte im Fachausschuss Wassenberg lehnt Naturparkerweiterung klar ab

Bürgermeister Marcel Maurer reagierte darauf so: „Naturparkgebiet ist nicht gleich Naturschutzgebiet. Ich bin Bürgermeister der Stadt Wassenberg, deren Interessen ich vertreten möchte. Es muss klar sein, dass Wassenberg mit seiner gesamten Fläche im Naturpark vertreten ist. Städte wie Mönchengladbach oder Krefeld wollen eigene Vorteile aus der Mitgliedschaft ziehen, nämlich Fördermittel.“ Insgesamt, so rechnete es Maurer vor, müsste eine größere Geschäftsstelle her, was mehr Kosten verursachen und somit eine deutliche Kostensteigerung mit sich bringe. „Unserer Stadt Wassenberg bringt die Erweiterung des Naturparks keine Vorteile. Wir haben nur Nachteile dadurch“, brachte es Marcel Maurer noch auf den Punkt. Abschließend machte Maurer deutlich, dass ein Naturpark Niederrhein nichts mehr mit einem bewährten Naturpark Schwalm-Nette zu tun habe.