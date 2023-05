Wassenberger Tulpensonntagszug-Wettbewerb Lebenshilfe-Gruppe genießt erlesenes Prinzen-Menü

Für das Wassenberger Kongo-Prinzenpaar stand fest: Das ist die Gruppe, die am meisten Kreativität bewiesen hatte, um den Tulpensonntagszug zu bereichern. Burgherr Jörg Savio begrüßte die Gäste der Lebenshilfe nun in der altehrwürdigen Burg, hier ließ Savio als Preis ein erlesenes Menü zubereiten. „Das war ein wunderbarer Abend mit einem tollen Essen und viel Spaß. Die Teilnahme am Tulpensonntagszug hat sich somit gelohnt. Wir machen ohnehin gerne im Karneval mit. Mit der Teilnahme wollten wir uns schon mal in Wassenberg bekannt machen“, erklärte Stella Peschel, Teamleiterin im familienunterstützenden Dienst der Heinsberger Lebenshilfe. Zweifelsohne ist das gelungen. Mit Kamelle und Co. begeisterte die Lebenshilfe in Wassenberg auf ganzer Linie. Oder anders gesagt: Der Start der Wohngruppe kann wohl schon jetzt als gelungen bezeichnet werden. Dazu hat man nun auch mit dem noch amtierenden Prinzenpaar eine schöne Freundschaft geschlossen.