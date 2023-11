Soziale Aktion in Wassenberg Landfrauen lassen wieder Kinderaugen strahlen

Das Engagement der Landfrauen richtet sich aber auch in andere Bereiche aus. Vera Hartmann, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wassenberg und auch eine der Wassenberger Landfrauen, wird in Orsbeck beim Martinsmarkt über den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (jährlich am 25. November) informieren. Der Deutsche Landfrauenveband fordert in diesem Zusammenhang eine bessere finanzielle Förderung der Beratung. Anders als in der Anonymität großer Städte ist es auf dem Land schwieriger, Beratungsstellen zu finden, das Hilfesystem ist ausgedünnter als in der Stadt.