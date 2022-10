Niederländische Künstlerinnen in Wassenberg : Kunstschätze im Turm präsentieren starke Vielfalt

Wassenberg Alle paar Wochen wird eine der Kunststätten der Kunststadt Wassenberg etwas bunter als normal: Was eine „wunderschöne Locatie“ mit großformatigen Bildern und Bildhauerei zu tun hat.

Der Bergfried, die Spitze der Burg, nimmt in ihr Gemäuer aus braun-rot-changierenden Ziegeln derzeit ordentlich Farbe auf, Kunst mit Farbenvielfalt sozusagen. Marleen Hansen aus Roerdalen und Ankie Vrolings aus Echt stellen noch bis zum 6. November „Kunstschätze im Turm“ aus. Und die bunte Vielfalt fand das Interesse von mehr als 50 Kunstliebhabern mit Roerdalens Bürgermeisterin Monique de Boer-Beerta und Wassenbergs Vize-Bürgermeister Frank Winkens an der Spitze, die zur Eröffnung betonten, dass der Bergfried als „wunderschöne Locatie“ gern zur Verfügung gestellt worden ist.

Eigentlich stellte die Interessentenschar mehrere Hundert Lebewesen, denn eine Großzahl an Marienkäfern mit ihrem roten Schild mit schwarzen Punkten nutzten die Nachmittagssonne zum Erklettern der Mauern, fanden aber auch die Türen zu den drei Kunstgeschossen, ergänzten quasi die Schau. Die Odilienberger Autorin Yvonne Hensgens arbeitete in einem Beitrag die Intentionen und Techniken der beiden Künstlerinnen heraus, die schon lange zusammenarbeiten und ausstellen, aber naturgemäß kontrastieren. Marleen Hansens in ihrer Größe stark variierenden Bilder kommen mit wenigen dunklen Tönen aus, kraftvolle Farben und deren Mischformen wie Pink scheut die erfahrene Malerin nicht, Menschen sind als Motive fast immer dabei, konturen- und schemenhaft schauen sie die Betrachter an. Figurative Formen sind nur zu erahnen.