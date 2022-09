Volles Programm in Wassenberg : Kunst und Kultur vom Feinsten

Sämling Sammy freut sich auf die Kinder, die den Trödelmarkt am 25. September in der Wassenberger Innenstadt besuchen. Foto: Sabrina Martin

Wassenberg Götz Alsmann, Steffi Neu, Jörg Knör – Wassenberg bekommt in Kürze hochklassigen Besuch. Und Sammy freut sich auf die Kinder.

Die Liste liest sich fein: Götz Alsmann, Steffi Neu, Jörg Knör – bekannte Namen geben sich die Ehre, statten dem kleinen, aber feinen Wassenberg nicht nur einen Besuch ab. Sie sorgen auch für kulturelle Unterhaltung auf Spitzenniveau. Dass Wassenberg genau damit punktet, ist bekannt. Und nicht zuletzt die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH Wassenberg mit Geschäftsführer Jürgen Laaser und dem emsigen Team an seiner Seite ist Garant dafür. In den nächsten Wochen stehen also einige Highlights auf dem Plan, dabei sollen auch wieder die Kinder im Mittelpunkt stehen, auf die sich Sammy, der Sämling, das Wassenberger Maskottchen, besonders freut.

Kindertrödelmarkt am Sonntag, 25. September, 13 bis 16 Uhr, Innenstadt. Gebrauchte Schätze werden zu fairen Preisen auf dem Roßtorplatz und der Graf-Gerhard-Straße angeboten. Der Markt erfreut sich bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn es gibt auch ein Rahmenprogramm, bei dem zum Beispiel Elke Emmanuel vom Kreativ-Atelier Farbklecks zu kreativen Angeboten einlädt, auch die Ballon Bienen aus Wassenberg sind mit dabei und zaubern Ballonfiguren mit den Kindern.

Götz Alsmann am Sonntag, 25. September, 19 Uhr, Forum der Betty-Reis-Gesamtschule. Alsmann stellt in Wassenberg sein Album L.I.E.B.E. vor. Nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, jeweils dokumentiert durch preisgekrönte Alben und über 700 Konzerte in den vergangenen acht Jahren, widmet sich der König des Jazzschlagers den Werken großer Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums. „Deren Spezialität waren schon immer Liebeslieder – romantisch und zart, verträumt und verrucht, aber auch draufgängerisch und wild“, merkt Jürgen Laaser an. Die Band, die Götz Alsmann bei seinem Konzert in Wassenberg begleitet, besteht aus Musikern, die zum größten Teil seit Jahrzehnten zum Ensemble gehören. Tickets gibt es im Naturparktor oder unter www.ticketshop.nrw.

Steffi Neu und ihre Radiofreunde am Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr, Forum der Betty-Reis-Gesamtschule. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Abend voller spontanem Unsinn freuen. Nicht nur WDR-2-Hörer kennen sie: Steffi Neu, Sven Pistor, René Steinberg und Doc Esser. Das Quartett wird in Wassenberg gemeinsam auf der Bühne stehen. Steffi Neu als ausgewiesene Frohnatur mag Menschen. Sie hat festgestellt, dass das Leben „off air“, also außerhalb des Radios, sehr lustig sein kann – genau das wird in Wassenberg live zu erleben sein. Gemeinsam will das Quarett endlich all das machen, wofür zwischen Nachrichten und Musik oft die Zeit fehlt – zum Klönen, Spielen und eben spontanen Unsinn machen. Jürgen Laaser kündigt einen rundum beschwingten Abend mit Musik und Quiznummern an. Aber Achtung: Das Publikum ist ein Teil der Show. Auch hier gibt es die Tickets unter www.ticketshop.nrw.

Ausstellung zum Gedenken an die verstorbenen Ehrenbürger Wassenbergs, Sonntag, 18. und 25. September, Bergfried. Die Stadt und der Heimatverein gedenken mit einer Ausstellung ihrer beiden verstorbenen Ehrenbürger, Generalapotheker a. D. Hanns Heidemanns und Prof. Dr. Heribert Heinrichs. Im Jahr 2022 jährt sich der Todestag von Hanns Heidemanns zum zehnten Mal, Prof. Dr. Heribert Heinrichs wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Schirmherren dieser Ausstellung sind Bürgermeister Marcel Maurer und Sepp Becker, der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins. Am kommenden Sonntag ist die Ausstellung ab 16 Uhr geöffnet, eine Woche später von 14 bis 17 Uhr. Am 18. September findet um 11.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Propsteikirche St. Georg statt.