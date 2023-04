Wassenberg und die Gemeinde Roerdalen laden ein Kunst und Kultur ganz grenzenlos

Ausstellung „Kunst in de kas“ Die Kunstausstellung Kunst in de kas (Kunst in den Gewächshäusern) der Gärtnerei Knippenberg-Eijkenboom hat die niederländische Künstlerin und Kuratorin Marleen Hansen initiiert und organisiert. Am 22. April wurde diese offiziell von Marcel Mauer, Bürgermeister der Stadt Wassenberg, und seiner niederländischen Kollegin Monique de Boer-Beerta, Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Roerdalen, eröffnet. Noch bis Mitte Juli stellen zwanzig Kunstschaffende ihre Werke in der Gärtnerei, Reutjesweg 49a, St. Odiliënberg, aus. Dieser besondere Ausstellungsort bietet den Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke inmitten von Blumen und Pflanzen wirken zu lassen.