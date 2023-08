In Wassenberg und Roerdalen Kultur „erfahren“ beim Limburg Festival

Als Tourismusfachkraft und Teil der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg freute sich Sabrina Martin besonders über die außerordentlich positive Resonanz in diesem Jahr. „Das Limburg Festival ist immer eine beliebte Veranstaltung gewesen, in den meisten Jahren kamen wir bisher aber auf etwa 800 bis 900 teilnehmende Radler“, schilderte sie. „In diesem Jahr gab es 1100 Teilnehmer, das ist gerade nach der Coronazeit der Wahnsinn und grenzt an einen neuen Rekord“, fügte sie hinzu führte unter anderem die Mund-zu-Mund-Propaganda früherer Teilnehmer sowie die grenzüberschreitende Werbung als Gründe an. „Es freut mich so wie alle Organisatoren natürlich sehr, dass die Leute die Veranstaltung so gut annehmen. Das Limburg-Festival als Ganzes geht in den Niederlanden ja über vier Tage lang – es ist aber nun schon seit rund zwei Jahrzehnten Tradition, dass wir uns als Stadt Wassenberg an dem Tag der Radtour auch über die Grenze hinaus beteiligen“, fasste Sabrina Martin nach dem Wochenende äußerst zufrieden zusammen.