Jahresausstellung in Wassenberg Künstlerstammtisch zeigt sich weich und ausdrucksstark

Die im Bergfried präsentierten Werke zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination von Zartheit und kraftvoller Ausdrucksstärke aus, teilt die KKH in der Einladung mit. Die 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen in ihrer Kunst Gegensätze künstlerisch verschmelzen, die Feinheiten betonen und gleichzeitig jedoch starke Emotionen vermitteln. Zu sehen ist ein großes Spektrum an Kunstwerken in einer breiten Palette an Kunststilen und Kunsttechniken aus verschiedensten Materialien. Auf der obersten Etage wird eine eigens für diese Schau angefertigte Gemeinschaftsarbeit ausgestellt, die den Titel „Wilder Verband mit Apfel“ trägt. Hierfür haben die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler in ihren jeweiligen Stilen ein Objekt gestaltet und zusammengefügt.