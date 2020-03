Herbst-Veranstaltung in Wassenberg : Künstler für „Kunststroom“ gesucht

Wassenberg Am 3. und 4. Oktober findet die beliebte Veranstaltung in Wassenberg und Roerdalen statt. Dafür werden noch Künstler aus den unterschiedlichsten Genres gesucht.

Auch in diesem Jahr organisiert die Stiftung Kunststroom in Zusammenarbeit mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege GmbH die Kunstveranstaltung „Kunststroom Roerdalen-Wassenberg“. Die Veranstaltung ist für das erste Wochenende im Oktober (3. und 4.) geplant. In charakteristischen Gebäuden in Roerdalen und Wassenberg präsentieren sich unterschiedliche Künstler den Kunstfreunden.

Die Künstler sollten während der Ausstellungszeit (3. und 4. OKtober, jeweils 11 bis 17 Uhr) vor Ort sein. Der Aufbau der Werke erfolgt am Freitag, 2. Oktober, der Abbau am Sonntag nach Veranstaltungsende. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist auf verschiedenen Wegen möglich: online über www.kunststroomroerdalen.nl/de/anmeldung-zur-auswahl, per E-Mail an Sabrina Martin unter martin@wassenberg.de, per Post an Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, Roermonder Straße 25-27, 41849 Wassenberg. Wer sich nicht über die Website anmeldet, sollte seiner Anmeldung neben den üblichen persönlichen Daten auch Fotos repräsentativer Kunstwerke beifügen. Ein Ausschuss von professionellen Kunstkritikern wählt die Künstler aus. Anmeldeschluss ist der 30. April.