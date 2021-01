Aktion in Wassenberg : Krippenweg mit gutem Erfolg: 350 Euro gespendet

Wassenberg Trotz Corona-Pandemie – oder gerade wegen – hielten die Akteure am Wassenberger Krippenweg fest. Wie Roland Tetzlaff von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Wassenberg/Myhl nun in seiner Bilanz berichtet, seien die Reaktionen wieder durchweg positiv gewesen.

Was sich bei den zahlreichen Besuchen auch gezeigt hat: „Die Menschen, für die der Besuch an der Krippe in dieser von Corona geprägten Zeit eine gute Abwechslung war, haben sich auch für die Arbeit der KAB interessiert, so dass sie sich neben dem Besuch auch gleich eingehend über unsere Aktivitäten informiert haben.“