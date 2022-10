Wassenberger Buchfreunde : Kriminelles bei der Bücherkiste

Der Aachener Autor Olav Müller ist am 29. Oktober zu Gast in Wassenberg und liest aus "Rommels Gold". Foto: Bücherkiste

Wassenberg Hochklassige Autoren und ein Tatort im Leo-Küppers-Haus: Die Wassenberger Buchfreunde laden ein. Das ist alles geplant bei der Bücherkiste.

So bereits am kommenden Sonntag, 23. Oktober. im Naturparktor an der Pontorsonallee zu Gast ist die Autorin Susanne Goga. Die Mönchengladbacherin liest in Wassenberg aus ihrem Werk „Schatten in der Friedrich-Stadt“, der Eintritt kostet acht Euro pro Person. Wie Irmgard Stieding stellvertretend für alle Bücherkiste-Akteure sagt, sei man froh, eine derart großartige Autorin präsentieren zu können. Goga ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Über sich selbst sagt sie: „Ich schreibe seit dem Jahr 2001 Romane, immer historisch, manchmal kriminell, einige preisgekrönt.“ Los geht es am Sonntag um 17 Uhr.