Im Sommer in Wassenberg Kriminelle Szenen in der Sommerakademie

Die Bücherkiste schreibt: „Den Ideen für kriminelle Kurztheaterstücke, die in diesem Sommerakademie-Seminar gemeinsam realisiert werden sollen, sind keine Grenzen gesetzt. Die kurzen dramatischen Szenen werden wie im wirklichen Theaterleben in allen Produktionsschritten entwickelt: vom Textbuch aus eigener Feder übers schauspielerische Umsetzen der Szenen vor Publikum, vom Schreiben bis zum Aufführen. Der Handlungsablauf und die Dialoge der kurzen Zwei- bis Dreipersonenstücke werden in den ersten Tagen des Kurses erarbeitet; in der zweiten Hälfte des Kurses dann geht es darum, das Ganze zum echten Bühnenerlebnis werden zu lassen, also in Szene zu setzen.“