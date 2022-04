Krimidinner mit Theatervielfalt Birgelen : Meisterköche geben Löffel ab

Szene aus "Schlemmermord im Ohlenforst" im Restaurant Ohlenforst. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Effeld Kulinarik, Witz und lauwarme Leichen – mit ihrem Krimidinner im Effelder Restaurant Ohlenforst begeisterten die Schauspieler der Theatervielfalt Birgelen ihr Publikum.

Von Katrin Schelter

Unter dem Titel „Schlemmermord im Ohlenforst“ präsentierte die Theatervielfalt Birgelen das Stück „Mordsmenü“, ein Krimidinner zum Mitraten in vier Akten von Helm Berg. Das Stück beginnt damit, dass Küchenchefin Pauline Palenga (Anke Winkens) aufgeregt ihren Chef zur Rede stellt – die „feinste Zunge des Kreises Heinsberg“ und Herausgeber einer kulinarischen Zeitschrift Albert Passion (Guido Domsel) hat einen Kochwettbewerb organisiert, an dessen Ende ein meisterhaftes neues Menü stehen soll.

Die jungen und aufstrebenden Meisterköche, die er dafür eingeladen hat, sollen die Juroren mit ihren Kochkünsten begeistern, doch die hauseigene Madame de la Cuisine ist gar nicht begeistert über die Konkurrenz in ihrer Küche. Als die jungen Gastköche nach und nach sterben, ist nicht nur die Sorge um das Galadiner groß – mit den beiden Kommissaren Jette Klaßen (Heike Rohr) und Ansgar Peters (Paul Bader) schaltet sich auch noch die Kriminalpolizei ein. Vorwürfe und Beschuldigungen werden laut, Reibereien unter den Akteuren werden aufgedeckt, so sind die Ärztin Dr. Malheur (Susanne Körner) und Passion zwar Freunde, sobald sie aber seine Leberwerte kritisiert, beschuldigt er sie, eines Mordes durchaus fähig zu sein. Während die Verdächtigen sich zanken und die Leichen (Kerstin Benner und Guido Hintzen) in die Kühlkammer geschoben werden, weil sich gekühltes Fleisch besser hält, werden wilde Vermutungen in den Raum geworfen: War es der Kulinariker selbst, die eifersüchtige Küchenchefin, der Butler Caméléon (Gitta Heckers), oder etwa doch die Ärztin mit ihrer Assistentin (Ann-Christin Heckers)?

Das Stück bestach durch humorvolle Spitzen und bemerkenswerte Performances – Guido Domsel, in seiner Rolle entweder dem vermeintlichen Hungertod oder dem Herzinfarkt nahe, wenn jemand das Wort „Diät“ aussprach, begeisterte vor allem in seinen ausgefallenen Tiraden mit französischem Akzent, doch auch Paul Bader, der als überzeichneter Kommissar gerne laut wurde und mit Anschuldigungen um sich warf, vermochte seinem Charakter Charismatisches einzuhauchen. Dabei bezog die Theatertruppe ihr Publikum kreativ in das Geschehen mit ein und brachte es herzhaft zum Lachen: Schließlich waren auch die „Juroren“ im Saal verdächtig und mussten ihre Personalien angeben, selbst Landrat Stephan Pusch war nicht davor gefeit, sich seinen Fingerabdruck von den eifrigen Kommissaren nehmen zu lassen. Während die Theatervielfalt das Publikum vergnüglich unterhielt, tischte das Serviceteam der Gaststätte Ohlenforst ein Fünfgangmenü feinster Speisen auf, die exakt auf das Stück abgestimmt waren.

Das Stück aus dem Theaterverlag Plausus wurde extra an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und konnte nun endlich auch vor Publikum aufgeführt werden. „Wir proben immer ab Oktober und spielen im März. Eigentlich standen wir schon vor zwei Jahren in den Startlöchern, doch Corona hat das Planen von Proben und Aufführungen für eine lange Zeit unmöglich gemacht“, erzählte Regisseurin Monika Domsel. Eigentlich sei die Krimidinnerreihe ursprünglich aus der Not geboren, da die meisten Bühnenstücke ein größeres Ensemble verlangen. Schon der erste „Krimistreich“ zog das Publikum aber so in seinen Bann, dass die auf die Gruppe zugeschnittenen Kriminalstücke nun zum Standard des Theaters gehören.

Da das Publikum wieder auf Täter und Mordmotiv tippen durfte, vergaben die Kommissare nach der Auflösung Belohnungen für „sachdienliche Hinweise“. Mit Klavierbegleitung von Beate Stuckenbröcker sang das Ensemble zum Abschluss gemeinsam mit dem Publikum „Theater“ frei nach Katja Ebstein.