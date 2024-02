Neues aus dem Wassenberger Rat Krethi & Plethi und der Sinn der Vize-Bürgermeister

Zwar ist Marcel Maurer, Bürgermeister und damit Verwaltungschef in Wassenberg, hauptamtlich im Rathaus tätig, doch nachvollziehbar ist, dass es ihm schier unmöglich ist, auch wirklich alle Termine, die im Kalender eines Bürgermeisters aufgenommen sind, persönlich wahrzunehmen. Genau aus diesem Grund hat ein Bürgermeister auch immer Stellvertreter. Aus diesem Grund pflegte Bernd Jansen, Maurers Amtskollege in Hückelhoven, vor vielen Jahren mal zu sagen, als noch Dieter Geitner einer seiner Stellvertreter war: „Wir haben das ganz einfach geregelt, wenn ich verhindert bin. Ich rufe dann an und frage: Dieter, trägst du gerade Krawatte?“ Eigentlich alles klar soweit.