Wassenberg: Kreiswahlversammlung der FDP Kreis Heinsberg

WASSENBERG FDP stellt in Wassenberg Kandidaten zur Europawahl vor.

Aber auch die beiden Kandidaten aus dem Kreis Heinsberg und aus dem Kreis Niederrhein stellten sich vor. „Wir haben Europa viel zu verdanken“, stellte Patrick Schunn an den Anfang seiner Vorstellung. Der Kandidat aus Heinsberg beschrieb den Frieden in Europa als den größten Erfolg der europäischen Gemeinschaft. Er forderte, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen müsse, dazu gehöre ein gutes Management für Flüchtlinge. Zur Bekämpfung der Fluchtursachen bedürfe es weniger Handelskontrollen. „Wir haben in Brüssel zu viele Sesselkleber“, kritisierte er den Brüsseler Apparat. In die ähnliche Richtung ging auch die Kritik des zweiten Kandidaten, Michael Terwiesche, der als Fachanwalt für Verwaltungsrecht nach Brüssel möchte. Für ihn steht die Wertegemeinschaft an erster Stelle, deshalb hält er auch die neue DSGVO für überzogen. Europa müsse sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Dazu schlug Terwiesche eine Gemeinschaft der „zwei Geschwindigkeiten“ vor. Das Engagement der einzelnen Staaten sei sehr unterschiedlich. Außerdem propagierte der Kandidat den europäischen Bundesstaat, um die Vertretung in Brüssel zu stärken.