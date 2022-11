40-Jähriges Bestehen in Wassenberg : Krebs-Selbsthilfegruppe blickt zurück

Die mittlerweile verstorbene Elisabeth Kutz (r.) hat in Wassenberg die Selbsthilfegruppe damals gegründet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Zum 40. Jubiläum der Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Menschen in Wassenberg blickten die Mitglieder bei der Feier in der Burg Wassenberg auf vier Dekaden der Selbsthilfearbeit zurück.

Als Symbol für ihre Arbeit hat sich die Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Menschen in Wassenberg für Hände entschieden – oberflächlich unspektakulär, würden sie doch jeden Moment unseres Alltags entscheidend mitbestimmen und darüber hinaus für Zusammenhalt, tröstende Gesten und das Geben und Nehmen in der Gemeinschaft stehen.

All diese Eigenschaften verbindet die von der Krankheit Betroffenen und ihre Angehörigen in der Selbsthilfegruppe, die im Oktober 1982 von der mittlerweile verstorbenen Elisabeth Kutz gegründet wurde. Die Mitglieder machen sich gegenseitig Mut, helfen einander, sich von seelischem Druck und Ängsten zu befreien, leisten sowohl organisatorische als auch emotionale Hilfestellung. Vor allem aber wissen die, die neu dazukommen, dass ihre Erfahrungen hier verstanden werden und sie mit ihrer Situation nicht allein sind.

„Als sich die Gruppe gegründet hat, hatte die Selbsthilfe noch einen ganz anderen Stand. Bis heute hat sich vieles verändert, manchmal sind Menschen aber immer noch vorsichtig, weil sie befürchten, dass es immer nur um den Krebs geht. Natürlich ist die Krankheit ein Schwerpunkt unserer Arbeit, aber wir leben trotzdem im hier und heute, wollen uns Halt geben und Frohsinn verbreiten“, sagt die Vorsitzende Maria Zumfeld. „Das Leid an sich wird durch das Teilen nicht weniger, aber wir tun alles, um das Schicksal erträglicher zu machen. Hinter diesen 40 Jahren stecken unzählige Einzelleistungen“, fügt sie an.

Nach einer Andacht durch Gemeindereferentin Ursula Rothkranz wandte sich Jörg Savio als Schirmherr der Feier an die Gäste: „Ich habe eine unglaubliche Hochachtung vor den Mitgliedern und Organisatorinnen, die sich gegenseitig mit Rat und Tat und einem offenen Ohr zur Seite stehen“, sagte er. Geselligkeit und der Humor in der Gruppe, aber auch die Erfahrungswerte der Mitglieder seien Gold wert und durch nichts zu ersetzen – zumal einige Mitglieder seit mehr als 20 Jahren dabei sind und der Gruppe auch nach überstandener Krankheit treu bleiben.