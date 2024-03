Neu in Wassenberg eröffnet Kreatives aus dem „Tat.Ort“

Bislang bot die Künstlerin Kurse für interessierte Laien in der zur Werkstatt umfunktionierten Garage ihres Hauses an der Weilerstraße in Orsbeck und auch bei der Volkshochschule des Kreises Heinsberg an. Schon bei unserem Besuch vor rund zwei Jahren erzählte „Betonessa“ Gabriele Bröcher uns von ihrem großen Wunsch, in einem leerstehenden Ladenlokal in der Wasserberger Innenstadt ein solches Mitmach-Atelier zu eröffnen, und das nicht nur fürs Anfertigen der Figuren in unterschiedlicher Größe, die aus Styropor entstehen, auf den dann eine spezielle Betonspachtelmasse aufgetragen wird, die individuell modelliert werden kann.