L 117 bei Wassenberg gesperrt : Kran-Auflieger reißt Geländer an Fußgängerbrücke ab

Kran-Auflieger reißt Geländer an Fußgängerbrücke ab

Wassenberg Nach einem Unfall an der Fußgängerbrücke zum Wassenberger Hallenbad staute sich der Verkehr am Freitag auf der L 117. Ein Lkw mit Kran-Auflieger hat ein Geländer heruntergerissen.

Nach einem Unfall an der Fußgängerbrücke zum Wassenberger Hallenbad staute sich der Verkehr am Freitag auf der Landstraße 117 in beide Richtungen. Ein Lkw mit Kranauflieger, gesteuert von einem 66-jährigen Erkelenzer, hatte ein Geländer herunter gerissen.